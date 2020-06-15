На Днепропетровщине продолжатся грозы и штормовой ветер

Жизнь города 12:20, 15.06.2020 Обновлено: 12:50, 15.06.2020

В Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 16 по 17 июня в городе и области прогнозируют дожди с грозами, град и сильные порывы ветра.

Днепропетровским региональным центром гидрометеорологии объявлено штормовое предупреждение I уровня опасности. Об этом говорится на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

Прогнозируется:

16 июня: Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, во время осадков шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13°-18°, днем 24°-29°.

Прогноз погоды в Днепре и области

17 июня: Переменная облачность, ночью и днем небольшие дожди. В некоторых районах области град. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13°-18°, днем 24°-29°.

Прогноз погоды в Днепре и области

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине во вторник, 16 июня, ожидается жаркая, но одновременно дождливая погода.

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