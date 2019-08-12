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На Днепропетровщине "прикрыли" два игорных заведения

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В Кривом Роге сотрудники правоохранительных органов закрыли два незаконных игорных заведения.

Оборудованные залы, в которых предоставляли услуги игорного бизнеса, полицейские выявили в Металлургическом районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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В Кривом Роге "прикрыли" подпольные заведения

В Кривом Роге "прикрыли" подпольные заведения

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Из помещений изъяли оборудование с установленным специальным программным обеспечением. 20 единиц компьютерной техники и флеш-накопители направили на экспертное исследование.

На данный момент полиция устанавливает лиц, которые организовывали незаконную игорную деятельность.

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Под Днепром накрыли игровой бизнес

Национальная полиция в Днепропетровской области

Под Днепром накрыли игровой бизнес

Под Днепром накрыли игровой бизнес

Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину. Бакун Ольга Владимировна уже более недели не появляется дома. За несколько дней до исчезновения женщина устроилась на работу к ромам.

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Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины полиция исследование
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