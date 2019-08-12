На Днепропетровщине "прикрыли" два игорных заведения

В Кривом Роге сотрудники правоохранительных органов закрыли два незаконных игорных заведения.

Оборудованные залы, в которых предоставляли услуги игорного бизнеса, полицейские выявили в Металлургическом районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Кривом Роге "прикрыли" подпольные заведения Money Insider

Из помещений изъяли оборудование с установленным специальным программным обеспечением. 20 единиц компьютерной техники и флеш-накопители направили на экспертное исследование.

На данный момент полиция устанавливает лиц, которые организовывали незаконную игорную деятельность.

Под Днепром накрыли игровой бизнес Национальная полиция в Днепропетровской области

Под Днепром накрыли игровой бизнес Национальная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину. Бакун Ольга Владимировна уже более недели не появляется дома. За несколько дней до исчезновения женщина устроилась на работу к ромам.

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