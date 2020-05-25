На Днепропетровщине позволили открыть детские садики: когда и в каких городах

Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области позволила возобновить работу учреждений дошкольного образования в Кривом Роге, Каменском и Павлограде.

Детсады откроют свои двери для воспитанников с 27 мая. В остальных городах их будут поэтапно открывать согласно соответствию санитарным нормам, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

В работу учреждений временно внесли ряд нововведений. Так, перед началом рабочей смены все сотрудники детсадов будут проходить температурный скрининг. Детей будут проверять каждые четыре часа. При входе в заведение обязательно наличие места для обработки рук антисептиками.

На Днепропетровщине позволили открыть детские садики 112 Украина

Утренний прием детей и передачу после окончания дня воспитатели будут проводить на территории детсада, но за пределами помещения. Родители должны быть в респираторе или защитной маске.

Использование тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом запрещены. Также не разрешается проведение родительских собраний и любых массовых мероприятий при участии детей с более чем одной группы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепровский метрополитен возобновил свою работу. Причиной задержки являлось отсутствие необходимого решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.