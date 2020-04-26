На Днепропетровщине позакрывали все основные кладбища и выставили патрули

В воскресенье, 26 апреля, в Днепропетровской области в поминальные дни закрыли основные кладбища.

На входах в кладбища выставили полицейские патрули. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

"В поминальные дни доступ к кладбищам Днепропетровщины ограничили. Все – чтобы не допустить массовых скоплений людей в карантин. Соответствующие решения приняли местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Сейчас наши бригады выехали в города области, чтобы проинспектировать выполнение ограничительных мер. Как свидетельствуют проверки, входы в кладбища закрыты. За тем, чтобы никто не попал на их территорию, следят патрули полиции и Нацгвардии", – говорится в сообщении.

На Днепропетровщине позакрывали все основные кладбища Пресс-служба Днепропетровской ОГА

С инспекцией от ОГА выехали шесть машин. Основные точки – Днепр, Каменское, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Синельниково. Всего в этих городах проверят 20 кладбищ.

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