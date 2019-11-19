На Днепропетровщине появятся новые радары: где установят приборы

В Днепропетровской области на некоторых автодорогах установят новые радары TruCAM.
Техника начнет работать со среды, 20 ноября, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
На Днепропетровщине появятся новые радары
censor.net.ua
В частности, приборы появятся на просп. Дмитрия Яворницкого и Слобожанском проспекте в Днепре, а также на улицах Волгоградской, Алексея Соломенного, Ракитина и Чумацкий Шлях в Кривом Роге.
С 20 ноября новые приборы TruCAM начнут работать на 57 участках автодорог по всей территории Украины.
Список автодорог Днепропетровщины, на которых установлены TruCAM
Пресс-служба МВД
Список автодорог Украины, на которых установлены TruCAM
Пресс-служба МВД
Ранее OBOZREVATEL писал, что на маршруты Днепра вышел социальный автобус сверхбольшой вместимости. Так, на 37 маршруте будет курсировать 15-метровый автобус.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!