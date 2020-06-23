На Днепропетровщине попрощались с прошедшим Иловайский котел майором ВСУ. Фото

Во вторник, 23 июня, в городе Каменское Днепропетровской области проводили в последний путь героя войны на Донбассе Романа Богатыря.

Он прошел Иловайский котел, лишился руки во время выполнения боевого задания на Луганщине, однако до последнего помогал побратимам в зоне боевых действий. Сердце майора ВСУ остановилось 19 июня из-за тромба в легочной артерии, сообщает "5692.com.ua".

Попрощаться с военнослужащим пришли сослуживцы Романа из 39-го отдельного мотопехотного батальона, родные, волонтеры и просто небезразличные горожане. Похоронили героя на кладбище в селе Светлогорском, где покоятся его родители.

В Каменском попрощались с Романом Богатырем Фото с сайта "5692.com.ua"

В Каменском попрощались с Романом Богатырем Фото с сайта "5692.com.ua"

В Каменском попрощались с Романом Богатырем Фото с сайта "5692.com.ua"

"Я знал его как капитана Богатыря. Он был хорошим командиром, которых, к сожалению, пока мало. Если бы было больше, я думаю, что и война была бы другой. Он был хорошим отцом, хорошим мужем, просто хорошим человеком. Патриот Украины, который, несмотря ни на что, в 2014 году ушел как офицер выполнять свой долг перед страной. После ранения он уже не мог вернуться на войну. Смотря на то, что сегодня происходит в стране, его сердце не выдержало. Я благодарен судьбе, что был знаком с Романом Богатырем, со всеми людьми, с которыми мне пришлось воевать. Слава ему! Герои на умирают! Они всегда остаются в наших сердцах, пока мы живем!", – поделился младший сержант 39-го батальона Сергей Пидсуха.

В Каменском попрощались с Романом Богатырем Фото с сайта "5692.com.ua"

В Каменском попрощались с Романом Богатырем Фото с сайта "5692.com.ua"

Роман Богатырь ушел воевать в первую волну мобилизации. Прошел через Иловайский котел сам и помог выбраться побратимам. Во время выполнения боевого задания защитник был серьезно ранен. По словам его друзей, в тот день он вместе с другими бойцами прикрывал энергетиков, которые шли восстанавливать сеть после взрыва. Проводник оказался предателем, и по итогу вся боевая команда оказалась в засаде врага. Некоторые военные были убиты, многие получили ранения. Роману же пулеметной очередью отстрелило руку.

В 2015 году за личное мужество и героизм, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны, Роман был награжден "Орденом Богдана Хмельницкого III степени". Спустя год он демобилизовался из рядов ВСУ, однако продолжал служить Родине до последнего дня жизни.

В Каменском попрощались с Романом Богатырем Фото с сайта "5692.com.ua"

В Каменском попрощались с Романом Богатырем Фото с сайта "5692.com.ua"

"Он активно занимался общественной и волонтерской деятельностью. Это был человек, которому небезразлично происходящее вокруг, который пытался хоть чем-то помочь ребятам, которые воюют, и тем, кто вернулся с войны", – рассказал руководитель "Штаба национальной защиты Каменского" и советник мэра по вопросам ветеранов ООС/АТО Виталий Чернявский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве скончался Роман Богатырь – майор ВСУ, заместитель комбата 39-го батальона, который прошел Иловайский котел.