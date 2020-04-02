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2 апреля • обновлено в 10:20
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине полиция поймала рецидивистку с наркотиками на десятки тысяч гривен

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За сбыт наркотиков 1 апреля в городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали 41-летнюю женщину.

При себе злоумышленница имела марихуану и метамфетамин, стоимость которых на "черном рынке" составляет около 18 тысяч гривен. Ранее она неоднократно задерживалась за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Всего у женщины изъяли 41 слип-пакет с наркотиками и электронные весы. Все это было направлено на экспертизу.

На Днепропетровщине полиция поймала рецидивистку с наркотиками

На Днепропетровщине полиция поймала рецидивистку с наркотиками

ГУ НП в Днепропетровской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). После проведения соответствующих исследований ей будет вручено сообщение о подозрении.

На Днепропетровщине полиция поймала рецидивистку с наркотиками

На Днепропетровщине полиция поймала рецидивистку с наркотиками

ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге полицейские прекратили деятельность нелегального подпольного казино. Обустроенный зал, где предоставлялись услуги игорного бизнеса, обнаружили в Центрально-Городском районе.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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