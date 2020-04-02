На Днепропетровщине полиция поймала рецидивистку с наркотиками на десятки тысяч гривен

За сбыт наркотиков 1 апреля в городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали 41-летнюю женщину.
При себе злоумышленница имела марихуану и метамфетамин, стоимость которых на "черном рынке" составляет около 18 тысяч гривен. Ранее она неоднократно задерживалась за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Всего у женщины изъяли 41 слип-пакет с наркотиками и электронные весы. Все это было направлено на экспертизу.
На Днепропетровщине полиция поймала рецидивистку с наркотиками
ГУ НП в Днепропетровской области
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). После проведения соответствующих исследований ей будет вручено сообщение о подозрении.
На Днепропетровщине полиция поймала рецидивистку с наркотиками
ГУ НП в Днепропетровской области
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