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7 мая • обновлено в 10:47
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Карина Бондаренко
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На Днепропетровщине подтвердили еще 20 случаев COVID-19

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За последние сутки, 6 мая, на Днепропетровщине зафиксировали 20 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Заболели семь жителей Днепра, четверо из Каменского, по два человека из Марганца и Кривого Рога, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Коронавирус в Днепропетровской области: свежая статистика

Коронавирус в Днепропетровской области: свежая статистика

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Всего на Днепропетровщине лабораторно подтверждено 588 случаев COVID-19. Уже выздоровели 72 пациента. Четыре жителя региона умерли.

Как писал OBOZREVATEL ранее, врач предупредил, что существует опасность заражения COVID-19 при покупке кофе на вынос, если продавец является бессимптомным носителем.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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Днепр Жизнь города

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