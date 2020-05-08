На Днепропетровщине подтвердили десятки новых случаев коронавируса

В четверг, 7 мая, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 27 жителей Днепропетровщины.

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В Днепре зафиксировали 13 новых случаев, в Кривом Роге – 11, еще два в Вольногорске и один случай в Васильковском районе, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Коронавирус в Днепропетровской области: свежая статистика pravda.com.ua

Всего с начала распространения заболевания в Днепропетровской области заболел 651 человек. Из них 74 пациента уже выздоровели.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской областной государственной администрации и областном совете 7 мая зафиксировали вспышку коронавируса. Заболевание подтвердили минимум у 21 сотрудника.