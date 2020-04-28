На Днепропетровщине подтвердили 8 новых случаев заболевания коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 07:36, 28.04.2020

По состоянию на вечер 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Большинство зараженных – медики. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Так, COVID-19 выявили у трех днепрян, двое из которых – сотрудники городской больницы №4. По одному заболевшему добавилось в Кривом Роге и Каменском. В Апостоловском районе заразились три медработника центральной районной больницы.

Коронавирус на Днепропетровщине
Euronews

Общее количество проведенных исследований по области составляет 5063 теста. Диагноз подтвердился у 318 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в европейских странах коронавирус начал утихать, поэтому Италия и Испания решились смягчить карантин. На смелый шаг пошли также в Израиле и США.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Появилось видео драки топ-чиновника КГГА с полицейскими

"За дураков нас держите?" В сети разгорелся скандал из-за победителя "Голосу країни-10"

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: к поискам привлекли Нацгвардию и вертолеты

В Украине проведут массовые проверки переводов: кого заблокируют и кто в зоне риска

Зробили их разом: Кабмин запретил украинцам выезжать за границу на работу