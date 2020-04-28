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28 апреля • обновлено в 07:55
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Алина Рашевская
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На Днепропетровщине подтвердили 8 новых случаев заболевания коронавирусом

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По состоянию на вечер 28 апреля в Днепропетровской области зафиксировали восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Большинство зараженных – медики. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Так, COVID-19 выявили у трех днепрян, двое из которых – сотрудники городской больницы №4. По одному заболевшему добавилось в Кривом Роге и Каменском. В Апостоловском районе заразились три медработника центральной районной больницы.

Коронавирус на Днепропетровщине

Коронавирус на Днепропетровщине

Euronews

Общее количество проведенных исследований по области составляет 5063 теста. Диагноз подтвердился у 318 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в европейских странах коронавирус начал утихать, поэтому Италия и Испания решились смягчить карантин. На смелый шаг пошли также в Израиле и США.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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