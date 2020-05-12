На Днепропетровщине подтвердили 17 новых случаев заболевания коронавирусом

Алина Рашевская Жизнь города 07:31, 12.05.2020

По состоянию на утро 12 мая в Днепропетровской области зафиксировали 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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В Днепре COVID-19 выявили у 11 горожан. По двое заболевших добавилось в Кривом Роге и Покрове, по одному – в Никополе и Криничанском районе, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Также зарегистрирован один летальный случай. В Кривом Роге умер онкобольной пациент с подтвержденным COVID-19. Общее количество умерших по области – 7.

Коронавирус в Днепре
delo.ua

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом COVID-19 по всему миру заразились уже почти 4,2 млн человек. Больше всего болезнь начала распространяться в Мексике, Пакистане и Панаме.

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Днепр Жизнь города

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