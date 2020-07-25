В пятницу, 24 июля, в селе Николаевка Днепропетровской области подростки спасли жизнь утопающего мужчины.

ЧП на воде произошло возле силикатного завода. Об этом сообщили в Facebook-группе "Першотравенск в общем и в частности".

Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал тонуть в водоеме. На помощь ему пришла группа подростков. Парни вытащили местного жителя на берег и оказали ему первую помощь.

На место происшествия вызвали медиков. До приезда врачей один из подростков сделал мужчине искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Также он держал пострадавшего на боку и придерживал его язык, который начал западать внутрь.

На Днепропетровщине подростки спасли утопающего мужчину Facebook/"Першотравенск в общем и в частности"

По словам очевидцев, мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в больнице.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине во время рыбалки утонул мужчина.