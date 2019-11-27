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29 ноября • обновлено в 12:12
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине почти месяц разыскивают пропавшего подростка: фото и приметы

1.5т
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В Днепропетровской области ищут 14-летнего Дениса Дьяконова из Павлограда.

Подросток бесследно исчез более месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине почти месяц разыскивают пропавшего подростка

На Днепропетровщине почти месяц разыскивают пропавшего подростка

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Известно, что мальчика в последний раз видели дома еще в октябре, однако в полицию обратились только спустя месяц безуспешных поисков. Ранее Денис неоднократно оставлял место проживания, но матери удавалось разыскать его самостоятельно. По ее словам, вероятнее всего он может находиться в Днепре.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 160-170 см, волосы русые, имеет небольшой шрам под глазом от укуса собаки.

Был одет в черные брюки, рубашку черного цвета и темную кофту. Учитывая нынешние погодные условия, возможно, одет в верхнюю одежду и шапку.

На Днепропетровщине почти месяц разыскивают пропавшего подростка

На Днепропетровщине почти месяц разыскивают пропавшего подростка

ГУ НП в Днепропетровской области

Всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего Дениса Дьяконова, просим сообщить в Павлоградский отдел полиции Днепропетровской области или в ближайший отдел Национальной полиции Украины.

Контактные телефоны: (056) 720-93-27; (066) 520 09 70; (095) 119-15-76 или на линию "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве при загадочных обстоятельствах пропала девушка. Девушки направлялись из торгового центра на такси домой, но до пункта назначения добралась только подруга пропавшей.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
пропал человек полиция
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