На Днепропетровщине почти месяц разыскивают пропавшего подростка: фото и приметы

В Днепропетровской области ищут 14-летнего Дениса Дьяконова из Павлограда.

Подросток бесследно исчез более месяца назад. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Известно, что мальчика в последний раз видели дома еще в октябре, однако в полицию обратились только спустя месяц безуспешных поисков. Ранее Денис неоднократно оставлял место проживания, но матери удавалось разыскать его самостоятельно. По ее словам, вероятнее всего он может находиться в Днепре.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 160-170 см, волосы русые, имеет небольшой шрам под глазом от укуса собаки.

Был одет в черные брюки, рубашку черного цвета и темную кофту. Учитывая нынешние погодные условия, возможно, одет в верхнюю одежду и шапку.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего Дениса Дьяконова, просим сообщить в Павлоградский отдел полиции Днепропетровской области или в ближайший отдел Национальной полиции Украины.

Контактные телефоны: (056) 720-93-27; (066) 520 09 70; (095) 119-15-76 или на линию "102".

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