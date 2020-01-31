На Днепропетровщине планируют массово закрыть шахты: подробности

В Павлограде Днепропетровской области планируют закрыть пять шахт.

Как рассказал мэр города Анатолий Вершина, закрытие хотят осуществить до 2023 года. Первые изменения начнутся уже в 2020 году, сообщает портал "Бегемот".

Закрытие шахт Delo.ua

Закрытие пяти шахт до 2023 года поставит регион на колени. Но как подняться с этих колен – никто не знает.

Городской голова Павлограда Анатолий Вершина рассказал о перспективе закрытия шахт города:

"Уже в 2020 году будут закрыты шахта имени Сташкова и Благодатная. До 2023 года будут закрыты шахты "Степная", "Самарская", "Юбилейная"", – отметил мэр города.

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По его словам, это связано с искусственно созданной проблемой:

"Наш уголь используют в замкнутом цикле для ТЭС для выработки электроэнергии. Себестоимость этой электроэнергии дороже российской электроэнергии. Рынок электроэнергии работает и стало не выгодным покупать электроэнергию, добытую с помощью угля. Пока угольная компания выдерживает натиск. На сколько ее хватит? Я думаю, что ненадолго", – сообщил Вершина.

Городской голова добавил, что другой аспект — возникновение более дешевой электроэнергии - солнечной электростанции. Так, электроэнергия из альтернативных источников дешевле и выгоднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в результате обвала пород на шахте погибли двое горняков. Порода обрушилась на горизонте 242 м – под завалами оказались двое рабочих.

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