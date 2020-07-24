На Днепропетровщине перекрыли дороги из-за ликвидации районов. Видео

В пятницу, 24 июля, в Днепропетровской области люди митинговали против процесса децентрализации и ликвидации существующих районов.

Жители поселка Петропавловка Днепропетровской области не поддерживают присоединение населенного пункта к Синельниковскому району. Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр Сейчас".

Местные жители недовольны решением, которое Верховная Рада приняла 17 июля. Если раньше поселок Петропавловка был административным центром Петропавловского района, то теперь главным в новом районе будет город Синельниково.

Новая карта Днепропетровской области decentralization.gov.ua

Чтобы обратить внимание на свою позицию, местные жители перекрыли дороги сразу в двух местах: на трассе возле въезда в Першотравенск и в Петропавловке. Люди непрерывно ходят через дорогу, не пропуская транспорт. Некоторые держат в руках плакаты с требованиями отменить создание новых районов.

Отметим, что в Петропавловке протестующие все же дают проехать местным жителям. Остальные автомобилисты выстраиваются в очередь. На место прибыли сотрудники полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховная Рада поделила Днепропетровщину на 7 новых районов, существующие 22 ликвидируют.