На Днепропетровщине пенсионеры вышли на митинг: протестующие угрожают перекрыть дороги. Видео

В среду, 22 июля, в городе Никополь Днепропетровской области пенсионеры вышли на акцию протеста под стенами городского совета.

Горожане требуют восстановить льготные перевозки, которые отменили из-за карантина. Об этом сообщили на Facebook-странице общественной организации "Прихист".

Автобусы, которые бесплатно перевозят льготников, перестали работать с введением карантинных ограничений. Пенсионеры требуют снова запустить социальные перевозки.

К митингующим вышли представители горсовета и комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Чиновники отметили, что такие перевозки могут вскоре восстановить по всей Украине, если Кабинет министров примет решение о смягчении карантина.

Если карантин не ослабят, власти Никополя обещают создать специальную комиссию и восстановить льготные перевозки на местном уровне. В таком случае по городу снова начнут курсировать 13 социальных автобусов, которые работали до карантина. Городской совет уже заключил предварительные договоренности с перевозчиками.

Отмечается, что перевозки восстановят не в полном объеме. Они будут возможны только при условии соблюдения в транспорте социальной дистанции. Количество пассажиров, которых может перевозить один автобус, также должно быть ограничено.

На данные момент необходимо дождаться решения Кабмина. Если его не примут, начнутся действия на местах. Люди же настроены решительно: если льготные перевозки не восстановят в ближайшее время, протестующие угрожают перекрыть дороги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что адаптивный карантин в Украине продлили до осени.