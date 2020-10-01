На Днепропетровщине пенсионерка ушла из дома и пропала. Фото и приметы

В городе Каменское Днепропетровской области полиция разыскивает 70-летнюю Валентину Далидуткину.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 10 сентября. По настоящее время ее местонахождение не установлено, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза синие.

Была одета в платье светлого цвета.

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Валентины, обращайтесь по телефонам: 102, 097 774 07 04, 096 586 94 41.

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