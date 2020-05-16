На Днепропетровщине ожидаются сильные порывы ветра: предупреждение

Игорь Кравченко Жизнь города 09:12, 16.05.2020 Обновлено: 09:25, 16.05.2020

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 16 мая объявлено предупреждение о метеорологическом явлении первого уровня опасности.

В Днепре и местами по Днепропетровской области ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

В субботу, 16 мая, прогнозируется переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем ​​без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с, днем ​​в Днепре и местами по области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +5…+10, днем ​​+14…+19. По Днепру ночью +7…+9, днем ​​+16…+18.

Погода в Украине на 16 мая
meteo.gov.ua

В воскресенье, 17 мая, ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем ​​+14…+19.

Погода в Украине на 17 мая
meteo.gov.ua

В понедельник, 18 мая, также прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем ​​местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем ​​+17…+22.

Погода в Украине на 18 мая
meteo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май 2020 не прогнозируется слишком жарким, наоборот, средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

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