На Днепропетровщине открыли движение по переправе возле рухнувшего моста. Фото, видео

В Никопольском районе на Днепропетровщине 4 июня временно открыли понтонную переправу. Ее построили рядом с разрушенным Алексеевским мостом через реку Чертомлык, военные 808-го понтонно-мостового полка Вооруженных сил Украины.
Переправу открыли для транспорта
Facebook/Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области
Понтонная переправа имеет длину 160 метров и ширину более шести метров. Первым на автомобиле по ней проехал Александр Бондаренко, глава Днепропетровской государственной областной администрации, сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.
Facebook/Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области
Переправу открыли для транспорта
Работники Службы автодорог обустроили асфальтобетоном въезды к переправе, установили светофоры для регулирования реверсного движения, а также соответствующее освещение. Согласно предупредительным знакам, по понтонной переправе разрешается движение автотранспорта весом до 30 тонн со скоростью 20 километров.
Facebook/Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области
Переправу открыли для транспорта
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Алексеевка Никопольского района на месте рухнувшего моста построили понтонную переправу. Но из-за стихии запуск пришлось перенести на несколько дней.
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