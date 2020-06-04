На Днепропетровщине открыли движение по переправе возле рухнувшего моста. Фото, видео

В Никопольском районе на Днепропетровщине 4 июня временно открыли понтонную переправу. Ее построили рядом с разрушенным Алексеевским мостом через реку Чертомлык, военные 808-го понтонно-мостового полка Вооруженных сил Украины.

Переправу открыли для транспорта Facebook/Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области

Понтонная переправа имеет длину 160 метров и ширину более шести метров. Первым на автомобиле по ней проехал Александр Бондаренко, глава Днепропетровской государственной областной администрации, сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Facebook/Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области Переправу открыли для транспорта

Работники Службы автодорог обустроили асфальтобетоном въезды к переправе, установили светофоры для регулирования реверсного движения, а также соответствующее освещение. Согласно предупредительным знакам, по понтонной переправе разрешается движение автотранспорта весом до 30 тонн со скоростью 20 километров.

Facebook/Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области Переправу открыли для транспорта

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Алексеевка Никопольского района на месте рухнувшего моста построили понтонную переправу. Но из-за стихии запуск пришлось перенести на несколько дней.

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