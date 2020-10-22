На Днепропетровщине от коронавируса умерла главврач поликлиники

София Закревская Жизнь города 11:00, 22.10.2020 Обновлено: 11:12, 22.10.2020

В среду, 21 октября, в городе Никополь Днепропетровской области скончалась главный врач поликлиники №3 Савченко Татьяна Александровна.

Ранее она была заведующей городским департаментом здравоохранения. Об этом сообщили на странице общественного объединения "Никопольчане" в Facebook.

Медик ушла из жизни 21 октября.
Facebook/Татьяна Савченко

"Всегда была компетентной, милосердной и отзывчивой. Глубокое сочувствие родным и близким. Вечная и светлая память!" – сказано в сообщении.

По информации никопольского СМИ "Прихист", причиной смерти медика стала коронавирусная инфекция.

Также известно, что Татьяна Савченко баллотировалась в депутаты городского совета Никополя от политической партии "Сила и честь". Ее коллеги по команде выразили свои соболезнования.

Медик состояла в политической партии.
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Татьяна Савченко баллотировалась в депутаты.
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О произошедшем сообщили в соцсетях.
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Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. 141 пациент с COVID-19 умер.

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Днепр Жизнь города

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