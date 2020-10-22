На Днепропетровщине от коронавируса умерла главврач поликлиники
В среду, 21 октября, в городе Никополь Днепропетровской области скончалась главный врач поликлиники №3 Савченко Татьяна Александровна.
Ранее она была заведующей городским департаментом здравоохранения. Об этом сообщили на странице общественного объединения "Никопольчане" в Facebook.
"Всегда была компетентной, милосердной и отзывчивой. Глубокое сочувствие родным и близким. Вечная и светлая память!" – сказано в сообщении.
По информации никопольского СМИ "Прихист", причиной смерти медика стала коронавирусная инфекция.
Также известно, что Татьяна Савченко баллотировалась в депутаты городского совета Никополя от политической партии "Сила и честь". Ее коллеги по команде выразили свои соболезнования.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. 141 пациент с COVID-19 умер.