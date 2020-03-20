На Днепропетровщине организовали акцию "Подвези медика на работу"

В связи с прекращением транспортного сообщения Днепра с пригородными населенными пунктами многие жители области уже несколько дней не могут добраться на работу. Особенно остро этот вопрос встал для медиков, чей труд на данный момент особенно важен.

Неравнодушные жители Днепропетровщины решили помочь медработникам, организовав народную акцию "Подвези медика на работу". Согласование поездок осуществляется в специальном чате в Viber, сообщил на своей странице в Facebook заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи Александр Толубаев.

Всего за сутки он набрал около 2000 участников. Аналогичный канал появился и в Telegram, но пока он только набирает обороты.

Акция "Подвези медика на работу" Коллаж

"Действительно, для многих медиков добраться на работу или вернуться с дежурства домой стало крайне сложной проблемой. Вчера в больницу Мечникова из дома не смогли доехать 70 медсестер и санитарок. Васильковский, Солонянский, Синельниковский, Новомосковский, Днепровский, Криничанский, Софиевский районы, г. Каменское. Из тех, кто работает ежедневно, некоторым пришлось поселиться в больнице на 3-4 суток", – рассказал Толубаев.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в первый день ограничения пассажирского транспорта в Днепре водителям маршруток и автобусов было выписано 31 постановление на сумму более 500 тысяч гривен. Кроме того, 180 водителей отказались обслуживать маршруты, в связи с чем тысячи не смогли попасть на работу или добраться домой.

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