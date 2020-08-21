На Днепропетровщине объявили в розыск чиновника, вымогавшего взятку в полмиллиона гривен. Фото

В Днепропетровской области полиция разыскивает чиновника-взяточника.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в 2019 году Гаврилов Николай Васильевич вымогал у фермера 500 тысяч гривен. За эту сумму он обещал изменить целевое назначение земельного участка и прекратить судебные споры между ОТГ и фермерским хозяйством.

54-летний мужчина хотел, чтобы указанную сумму ему перевели на счет двумя равными частями. Правоохранители зафиксировали факт получения взяточником 250 тысяч гривен.

Кроме вымогательства, гражданин также внес неправдивые сведения в официальный документ. В нем шла речь о самовольном занятии земли фермерским хозяйством и непоступлении в бюджет территориальной общины платы за ее использование в размере более 500 тысяч гривен.

16 июля 2020 года злоумышленнику заочно сообщили о подозрении по статьям 366 и 368 Уголовного кодекса Украины. Мужчине инкриминируют получения неправомерной выгоды в крупном размере и составление заведомо ложных официальных документов.

Разыскиваемый Гаврилов Николай Васильевич Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

На данный момент местонахождение Гаврилова Николя Васильевича неизвестно. Полиция разыскивает его для дальнейшего задержания. Если Вы знаете, где может находиться подозреваемый, сообщите об этом в Павлоградский отдел полиции или по телефонам: (066) 414 57 35; (099) 924 51 60 или 102. Анонимность гарантирована

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром полиция задержала мужчину, который 11 лет скрывался от следствия.