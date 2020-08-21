МоваЯзык

Топ-темы:

На Днепропетровщине объявили в розыск чиновника, вымогавшего взятку в полмиллиона гривен. Фото

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
1,0 т.
На Днепропетровщине объявили в розыск чиновника, вымогавшего взятку в полмиллиона гривен. Фото

На Днепропетровщине объявили в розыск чиновника, вымогавшего взятку в полмиллиона гривен. kv.com.ua

В Днепропетровской области полиция разыскивает чиновника-взяточника.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в 2019 году Гаврилов Николай Васильевич вымогал у фермера 500 тысяч гривен. За эту сумму он обещал изменить целевое назначение земельного участка и прекратить судебные споры между ОТГ и фермерским хозяйством.

54-летний мужчина хотел, чтобы указанную сумму ему перевели на счет двумя равными частями. Правоохранители зафиксировали факт получения взяточником 250 тысяч гривен.

Кроме вымогательства, гражданин также внес неправдивые сведения в официальный документ. В нем шла речь о самовольном занятии земли фермерским хозяйством и непоступлении в бюджет территориальной общины платы за ее использование в размере более 500 тысяч гривен.

16 июля 2020 года злоумышленнику заочно сообщили о подозрении по статьям 366 и 368 Уголовного кодекса Украины. Мужчине инкриминируют получения неправомерной выгоды в крупном размере и составление заведомо ложных официальных документов.

Разыскиваемый Гаврилов Николай Васильевич

Разыскиваемый Гаврилов Николай Васильевич Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

На данный момент местонахождение Гаврилова Николя Васильевича неизвестно. Полиция разыскивает его для дальнейшего задержания. Если Вы знаете, где может находиться подозреваемый, сообщите об этом в Павлоградский отдел полиции или по телефонам: (066) 414 57 35; (099) 924 51 60 или 102. Анонимность гарантирована

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром полиция задержала мужчину, который 11 лет скрывался от следствия.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
  2. Днепр
  3. Жизнь города