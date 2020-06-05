На Днепропетровщине обнаружили новые случаи коронавируса: свежая статистика

Алина Рашевская Жизнь города 12:22, 5.06.2020

За последние сутки в Днепропетровской области обнаружили три новых случая коронавирусной инфекции.

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Наличие COVID-19 подтвердили у двух жителей Днепра и одного пациента из Кривого Рога, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 960. Победить болезнь смогли 397 человек.

Коронавирус на Днепропетровщине
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Летальных случаев за сутки не зарегистрировано. Всего их 21.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бразилия обогнала Италию по количеству смертей от COVID-19 – там умерло уже больше 34 тыс. человек. Теперь страна занимает второе место в мировом антирейтинге после США, где скончалось более 110 тыс.

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