На Днепропетровщине обнаружили новые случаи коронавируса: свежая статистика

Карина Бондаренко Жизнь города 11:35, 18.05.2020

За последние сутки в Днепропетровской обнаружили шесть новых случаев коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Наличие COVID-19 подтвердили у четырех жителей Днепра и двух пациентов из Кривого Рога, передает пресс-служба Днепропетровской областной администрации.

Коронавирус в Днепре

Всего в Днепропетровской области зафиксировали 843 случая заражения. 95 жителей региона уже выздоровели, 13 умерли.

Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты озвучили вердикт, можно ли заразиться коронавирусом через рыбные блюда.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Зеленский мог надавить на Путина. Существование Украины – катастрофа для России. Интервью с Павлом Климкиным

В Украине чтят память жертв депортации крымских татар: трагедия в цифрах

Схема "Эпицентра" и ОП: прибыль поделили с "95 кварталом"

Австралия решила докопаться до истоков пандемии COVID-19: ее поддержали более 60 стран

Баум – главный: Зеленский дал указания по запуску казино в Украине