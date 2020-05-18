На Днепропетровщине обнаружили новые случаи коронавируса: свежая статистика

За последние сутки в Днепропетровской обнаружили шесть новых случаев коронавирусной инфекции.

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Наличие COVID-19 подтвердили у четырех жителей Днепра и двух пациентов из Кривого Рога, передает пресс-служба Днепропетровской областной администрации.

Коронавирус в Днепре

Всего в Днепропетровской области зафиксировали 843 случая заражения. 95 жителей региона уже выздоровели, 13 умерли.

Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты озвучили вердикт, можно ли заразиться коронавирусом через рыбные блюда.

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