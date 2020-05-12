На Днепропетровщине обнаружили "долину одуванчиков": невероятные фото

На Днепропетровщине обнаружили поляну, на которой выросли тысячи одуванчиков. Они уже отцвели и окрасились в белый цвет.

Необычное явление сфотографировали возле ландшафтного парка "Днепровские пороги". Снимки опубликовал местный жителm Вадим Манюк на своей странице в Facebook.

Vadym Maniuk/Facebook

Vadym Maniuk/Facebook

Vadym Maniuk/Facebook

Vadym Maniuk/Facebook

Vadym Maniuk/Facebook

Пользователи восхитились большим количеством одинаковых растений в одном месте и активно делятся фото в социальной сети.

"Какая красота!", "Никогда еще такого количества в дикой природе не видела", "Попасть бы туда", "Можно только представить, какой она была в цвете", "Впечатляет", – пишут в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 12 по 14 мая в городе прогнозируют дожди с грозами, град и порывы ветра.