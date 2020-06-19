На Днепропетровщине обещают бурю: объявлено штормовое предупреждение

На Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 19 по 22 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.

По прогнозам Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, в ближайшие дни ожидается высокая (5 класса) пожарная опасность. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прогнозируется:

19 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12м/c. Температура воздуха по области ночью от +15 до +20, днем +31, по городу ночью +19, днем +29.

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20 июня: переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м/c. Температура воздуха ночью +20, днем от +26 до +31.

Погода meteo.gov.ua

21 июня: переменная облачность. Днем возможна гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +15, днем + 31.

Погода meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в пятницу, 19 июня, ожидаются дожди с грозами, однако тепло сохранится.