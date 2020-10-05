На Днепропетровщине несколько поселков останутся без воды

В Днепропетровской области 7 октября с 02:00 ночи до 22:00 не будет водоснабжения в нескольких крупных поселках городского типа.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водоводе Д-500мм, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Воды не будет по следующим адресам:

Центральная станция аэрации КП "Днепрводоканал";

пос. Волосское;

пос. Каменка;

пос. Ракшевка.

На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

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