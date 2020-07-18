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На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли на миллионы гривен. Фото

Алина Рашевская
Жизнь города
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На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли на миллионы гривен. Фото

На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли. Пресс-служба СБУ в Днепропетровской области

В Пятихатском районе Днепропетровской области Служба безопасности Украины накрыла крупнейшую нарколабораторию с коноплей.

Несколько местных жителей обустроили ее на территории домохозяйства одного из фигурантов. Плантация состояла из 400 кустов, сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.

Сбыт наркотиков осуществлялся на территории региона. Предварительно, стоимость изъятой продукции – 400 кустов конопли и 2 кг готового к употреблению наркотического средства – составляет более 5 миллионов гривен.

На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли

На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли Пресс-служба СБУ в Днепропетровской области

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины – посев или выращивание снотворного мака или конопли.

Сейчас продолжаются мероприятия, направленные на установления всех участников группировки с целью привлечения к уголовной ответственности.

На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли

На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли Пресс-служба СБУ в Днепропетровской области

На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли

На Днепропетровщине накрыли тайную плантацию конопли Пресс-служба СБУ в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине задержали банду, похитившую и пытавшую человека.

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