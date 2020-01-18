На Днепропетровщине "накрыли" крупное подпольное производство сигарет. Фото

Прокуратура и налоговики прекратила незаконное производство сигарет на одной из табачных фабрик в Днепропетровской области.
Во время обысков на фабрике и складах изъяли более 150 тысяч килограммов табачного сырья и сигареты на общую сумму более 200 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По версии следствия, предприниматели организовали производство неучтенных сигарет без марок акцизного налога на оборудовании фабрики, используя сырье низкого качества.
Товар продавали через дилеров по всей Украине, а также готовили на экспорт за границу. Правоохранители окрыли уголовное производство по ч. 1 и 3 ст. 204 (незаконное производство подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (подделка акцизных марок) Уголовного кодекса Украины.
Незаконное производство сигарет
Пресс-служба Офиса генерального прокурора
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, которая занималась продажей наркотиков. Поставка запрещенных препаратов осуществлялась из стран Евросоюза.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!