На Днепропетровщине "накрыли" крупное подпольное производство сигарет. Фото

Прокуратура и налоговики прекратила незаконное производство сигарет на одной из табачных фабрик в Днепропетровской области.

Во время обысков на фабрике и складах изъяли более 150 тысяч килограммов табачного сырья и сигареты на общую сумму более 200 миллионов гривень. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, предприниматели организовали производство неучтенных сигарет без марок акцизного налога на оборудовании фабрики, используя сырье низкого качества.

Товар продавали через дилеров по всей Украине, а также готовили на экспорт за границу. Правоохранители окрыли уголовное производство по ч. 1 и 3 ст. 204 (незаконное производство подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 199 (подделка акцизных марок) Уголовного кодекса Украины.

Незаконное производство сигарет Пресс-служба Офиса генерального прокурора

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, которая занималась продажей наркотиков. Поставка запрещенных препаратов осуществлялась из стран Евросоюза.

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