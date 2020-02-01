На Днепропетровщине началась эпидемия гриппа: люди массово обращаются в больницы

В Днепропетровской области заболеваемость на ОРВИ и грипп превысила эпидемический порог.

За последнюю неделю количество больных выросло на 44%, а к врачам обратились более 26,5 тысяч жителей области. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Из-за роста заболеваемости 944 отдельных классов и 191 школу области закрыли на карантин. Всего почти 100 тысяч школьников региона отправили на карантин.

"В нашей области на последнюю неделю января, как и прогнозировалось, пришелся пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. 66% заболевших - дети. От осложнений гриппа с начала сезона умер один ребенок - в Днепре", - сообщили в департаменте здравоохранения ОГА.

Как отмечают медики, лучший метод профилактики гриппа – вакцинация. Прививки позволит избежать тяжелых осложнений болезни. Сделать его можно в течение всего эпидсезона. Для этого нужно обратиться к семейному врачу.

Началась эпидемия гриппа РБК-Украина

Кроме этого врачи посоветовали избегать близкого контакта с больными, чаще мыть руки и стараться меньше трогать лицо. А также регулярно проветривать помещение.

При первых симптомах ОРВИ следует обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением, подчеркнули в департаменте здравоохранения ОГА.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре цинично ограбили машину скорой помощи. Неизвестные разбили стекло в машине и украли диагностическое оборудование, сумку с медикаментами и перевязочными материалами.

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