В городе Павлоград Днепропетровской области местный житель организовал поставки огнестрельного оружия в различные регионы Украины через почтовые отправления.

23 апреля мужчина был уличен правоохранительными органами при попытке сбыта двух пистолетов в помещении почты. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

На Днепропетровщине мужчина торговал оружием по почте Прокуратура Днепропетровской области

На Днепропетровщине мужчина торговал оружием по почте Прокуратура Днепропетровской области

На Днепропетровщине мужчина торговал оружием по почте Прокуратура Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Слобожанское Днепропетровской области 22 апреля при загадочных обстоятельствах скончался годовалый ребенок. В смерти малыша винят его отчима.

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