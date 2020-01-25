На Днепропетровщине мужчина топором зарубил друга

В среду, 22 января, в Юрьевке Днепропетровской области нашли тело 26-летнего местного жителя.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины наступила из-за травмы головы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации полиции, накануне смерти потерпевший вместе с приятелем были в гостях у знакомых и употребляли спиртные напитки. По дороге домой между ними возникла ссора и драка. Один из них взял топор, несколько раз ударил противника и покинул место преступления.

Затем мужчина вернулся домой, переоделся и пошел на работу. В этот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого. Во время обыска, в доме задержанного были изъяты вещи, которые свидетельствуют о причастности к преступлению.

Мужчина топором зарубил друга Подробности

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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