На Днепропетровщине мемориал жертвам Второй мировой осквернили свастикой. Фото

София Закревская Жизнь города 16:05, 15.09.2020

В понедельник, 14 сентября, в селе Межирич Днепропетровской области неизвестные повредили мемориал, посвященный жертвам Второй мировой войны.

На табличках с именами погибших во время боевых действий местных жителей вандалы красной краской нарисовали свастику. Об этом сообщили в пресс-службе Павлоградского отдела полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в селе Межирич.
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Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников и ищут записи с камер наблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения акта вандализма.

По факту осквернения памятника тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, открыто уголовное производство. Правонарушителям грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Вандалы надругались над памятником.
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Открыто уголовное производство.
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Днепр Жизнь города

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