На Днепропетровщине мемориал жертвам Второй мировой осквернили свастикой. Фото

В понедельник, 14 сентября, в селе Межирич Днепропетровской области неизвестные повредили мемориал, посвященный жертвам Второй мировой войны.

На табличках с именами погибших во время боевых действий местных жителей вандалы красной краской нарисовали свастику. Об этом сообщили в пресс-службе Павлоградского отдела полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников и ищут записи с камер наблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения акта вандализма.

По факту осквернения памятника тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, открыто уголовное производство. Правонарушителям грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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