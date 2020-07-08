На Днепропетровщине массовый мор рыбы: чиновники объяснили ЧП. Фото

В городе Никополь Днепропетровской области в Каховском водохранилище из-за недостатка кислорода массово гибнет рыба.

Это происходит ежегодно в летний период из-за цветения воды, размножения мелких сине-зеленых водорослей и накопления в воде продуктов их распада, в частности аммиака, сероводорода и нитратов, сообщили в пресс-службе Никопольского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время гниения кислород расходуется больше, чем выделяется, поэтому рыба и ее кормовые организмы отравляются. Недостаток кислорода приводит к летним заморам рыбы и других гидробионтов, а также тормозит процессы самоочищения и минерализации органических веществ.

В Никополе массовый мор рыбы. Фото пресс-службы Никопольского городского совета

В Никополе массовый мор рыбы. Фото пресс-службы Никопольского городского совета

В связи с публикациями в социальной сети Facebook о заморах рыбы и загрязнении воды Каховского водохранилища, исполнительными органами Никопольского городского совета отобраны пробы воды на санитарно-микробиологические и физико-химические исследования.

Результаты исследования будут опубликованы на сайте Никопольского городского совета.

В Никополе массовый мор рыбы. Фото пресс-службы Никопольского городского совета

В Никополе массовый мор рыбы. Фото пресс-службы Никопольского городского совета

В Никополе массовый мор рыбы. Фото пресс-службы Никопольского городского совета

Кроме того, пресс-служба предоставила динамику уровня растворенного кислорода на водозаборе (н/ст. 1-го подъема "Круглая"):

Динамика уровня растворенного кислорода на водозаборе. Фото пресс-службы Никопольского городского совета

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что полиция Черкасской области задержала браконьерскую ОПГ, которая под руководством бывшего милиционера занималась незаконным выловом рыбы в Кременчугском водохранилище. У них изъяли около 40 тонн рыбы.