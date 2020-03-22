На Днепропетровщине массово штрафуют за нарушения правил карантина

В воскресенье, 22 марта, в полиции сообщили о том, что Днепропетровская область лидирует по количеству нарушений карантина.

В Днепре и области полицейские составили 221 административный протокол по ст. 44-3 (нарушения правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Кроме этого правоохранители открыли одно уголовное дело по ст. ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Днепропетровская область лидирует по нарушениям карантина Пресс-служба НПУ

Всего по Украине с начала карантинных мероприятий полицейскими зафиксировано 1415 административных нарушений и открыто девять уголовных дел.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция Днепропетровщины предупредила о том, что под видом дезинфекции помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.

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