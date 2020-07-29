Во вторник, 28 июля, в селе Николаевка-1 Днепропетровской области прошли сборы громады против добычи урана.

Люди протестовали против начала разработки урановых руд на границе сел Николаевка-1 и Сурское. Об этом сообщили на сайте Николаевской территориальной громады.

На Днепропетровщине люди протестовали против добычи ядерного сырья Сайт Николаевской территориальной громады

Жители сел Днепровского и Солонянского районов возмущены тем, что их просто поставили перед фактом того, что вскоре неподалеку от их населенных пунктов начнут добывать ядерное сырье. При этом не проводились никакие предварительные общественные слушания, местные жители своего согласия на это не давали.

Частная компания ООО "АЭСУ" получила разрешение на пользование природными ископаемыми еще в 2016 году. При этом в документе речь шла о Криничанском и Пятихатском районах, а не о Днепровском и Солонянском. В самом разрешении Днепровский район также не упомянут.

Люди опасаются за свою жизнь и здоровье, так как разработки могут приблизиться к жилым домам на 300 метров. Это может привести к гибели урожая, отравлению воды в колодцах и скважинах, росту количества онкологических заболеваний. Местные жители хотят обратить внимание властей на свою позицию, была также создана петиция к президенту Украины.

На сборах против добычи урана присутствовали жители Николаевки-1 и прилегающих сел, гости из других регионов, активисты, фермеры, предприниматели, глава "Экологического патруля" Татьяна Лампика и помощница депутата облсовета. Представители ООО "АЭСУ" отказались присутствовать на мероприятии под предлогом карантина.

На Днепропетровщине люди протестовали против добычи ядерного сырья Сайт Николаевской территориальной громады

На Днепропетровщине люди протестовали против добычи ядерного сырья Сайт Николаевской территориальной громады

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории Днепровского и Солонянского районов Днепропетровской области будут добывать и перерабатывать урановую руду.