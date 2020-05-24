На Днепропетровщине коронавирусом заразились более 200 медиков: статистика
В Днепропетровской области коронавирусом инфицированы 209 медицинских работников.
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На данный момент 15 медработников госпитализированы. Одна медсестра находится в тяжелом состоянии из-за сопутствующего заболевания. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Сердюк в эфире "34 канала".
"Это приличная цифра. И это именно та цифра, которая меня, как руководителя департамента, и всю нашу медицинскую раду настораживает. Потому что, как я уже говорил не один раз, ожидаем мы основное инфицирование и основное место для распространения инфекции – это, как правило, лечебные учреждения. 15 человек госпитализированы, из них есть только одна пациентка достаточно сложная. А так, в общем-то, все медики находятся на самоизоляции. Чувствуют себя прекрасно", – сообщил Валерий Сердюк.
По данным Днепропетровской областной государственной администрации, по состоянию на 24 мая за последние сутки было выявлено четыре новых случаев COVID-19. Все новые случаи диагностированы у жителей Днепра.
Всего с начала эпидемии в Днепропетровской области зафиксировано 869 случаев коронавируса, из них 191 человек уже выздоровел. Летальных случаев – 17.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре официально зарегистрировано 364 случаев заболевания коронавирусом. 123 человека уже выздоровели.