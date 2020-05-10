На Днепропетровщине количество зараженных коронавирусом превысило 700 человек

Игорь Кравченко Жизнь города 10:04, 10.05.2020 Обновлено: 11:19, 10.05.2020

По состоянию на утро 10 мая в Днепропетровской области подтвердили 23 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Днепропетровщине – 704, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Днепропетровского областного совета, новые случаи были выявлены в Днепре – 16, Кривом Роге – 1, Пятихатском районе – 3, Софиевском районе – 1, Марганце – 1.

Количество зараженных коронавирусом превысило 700 человек
pravda.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине зафиксировали три десятка новых случаев COVID-19. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Кривом Роге.

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Днепр Жизнь города

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