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10 мая • обновлено в 11:11
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине количество зараженных коронавирусом превысило 700 человек

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По состоянию на утро 10 мая в Днепропетровской области подтвердили 23 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Днепропетровщине – 704, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Днепропетровского областного совета, новые случаи были выявлены в Днепре – 16, Кривом Роге – 1, Пятихатском районе – 3, Софиевском районе – 1, Марганце – 1.

Количество зараженных коронавирусом превысило 700 человек

Количество зараженных коронавирусом превысило 700 человек

pravda.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине зафиксировали три десятка новых случаев COVID-19. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Кривом Роге.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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