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25 декабря • обновлено в 13:40
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На Днепропетровщине из-за некачественного наркоза начали умирать люди: ищут виновных

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В одной из больниц Каменского Днепропетровской области из-за наркоза умирают пациенты.

Как сообщили в пресс-службе Каменского отделения полиции, уже открыто уголовное производство.

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Некачественный наркоз в больнице

Некачественный наркоз в больнице

УНН

По предварительной информации, с 17 по 19 декабря в больнице проводили ряд хирургических операций с использованием медицинского препарата.

В тот же день у семи пациентов ухудшилось состояние и их перевели в областную больницу, где одна из пациенток умерла.

Как сообщила в соцсети Оксана Корниенко, умершая Виктория Кисиль легла на плановую операцию 18 декабря. Вечером того же дня она отошла от наркоза, но уже на следующий день у Виктории упало давление, и она потеряла сознание:

"В течение дня делали два переливания крови, но это не помогало. 20 декабря в три часа ночи Виту под кислородной маской перевезли в больницу Мечникова. Но, к сожалению, врач сказал, что слишком поздно. У неё отказали в работе все внутренние органы", – рассказала женщина.

Скриншот

Скриншот

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Она добавила, что в тот день было пять идентичных случаев. Весь наркоз привезли в больницы области. Также известно, что в больнице №9 по той же причине погибла девушка после операции на аппендицит.

"Просьба родственников этой девушки подойти в прокуратуру города Каменское для написания коллективного заявления. Хочется надеяться, что найдутся виновные в закупке некачественных препаратов, так как в заключении о смерти написано "по неизвестным причинам"", – отметила Оксана Корниенко.

По данным Минздрава Украины, осложнения на препарат этой серии появились и у пациентов в городе Винница. Создана комиссия Минздрава, которая выяснит все обстоятельства. Этот препарат и другие препараты, которые применялись при проведении оперативных вмешательств, изъяты из обращения, сообщает "Событие".

На сегодняшний день состояние 4 пациентов удовлетворительное, у одного пациента состояние средней тяжести, один пациент в тяжелом состоянии. Все получают лечение на третичном уровне медицинской помощи в больнице имени Мечникова.

"Препарат, на который возникли осложнения, применяется в Украине более 5 лет. Ранее осложнений от действия препарата не возникало. Действия врачей во время проведения оперативных вмешательств экспертом МОЗ Украины по анестезиологии признаны профессиональными. За качество препарата ответственность несет производитель", - сказала Юлия Манаенкова, начальник управления здравоохранения Каменского городского совета.

На данный момент правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на серию часто используемого препарата для общей анестезии "Тиопентал".

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
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