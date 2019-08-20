На Днепропетровщине из больницы пропал ребенок: фото и особые приметы

В Днепропетровской области из больницы исчез 13-летний Руслан Черный.

По информации пресс-службы областной полиции, парень сбежал и до сих пор не вернулся.

Из областной больницы исчез 13-летний Руслан Черный. Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"20 августа около 9:45 несовершеннолетний житель с. Куриловка Петриковского района Руслан Черный, который проходил лечение в областной детской больнице, ушел из медицинского учреждения до сих пор не вернулся", – сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что рост пропавшего мальчика – 150 см, среднее телосложение, карие глаза, темные короткие волосы.

Был одет в серые кроссовки, черные шорты, футболку желтого цвета.

Информацию о его местонахождении полиция просит сообщить по телефону (0562) 46 50 02, (096) 024 63 20, (096) 311 24 05.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Першотравенске Днепропетровской области 12 августа нашли мертвым 19-летнего парня, которого полиция искала более двух недель. Павел Козлов пропал 28 июля. Его тело без признаков жизни нашли в канаве сточной воды местной шахты.

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