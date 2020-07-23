На Днепропетровщине газ для населения сбывали через заправки. 1news.zp.ua

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили деятельность организованной преступной группы.

Ее участники безосновательно получали сжиженный газ, предусмотренный для нужд населения негазифицированных районов, и реализовывали его через сеть подпольных заправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Также они подавали в органы местного самоуправления поддельные списки обращений жителей, которые якобы нуждались в газе. Сжиженный газ, приобретенный по цене для нужд населения, преступники продавали через сеть подпольных АЗС, но уже по рыночным ценам.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, они вносили часть средств, якобы полученных от потребителей, на счета коммерческой структуры. В результате преступной деятельности группы государству был нанесен ущерб на 4,7 миллиона гривен.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении шести должностных лиц коммерческой структуры направили в Бабушкинский районный суд Днепра. Злоумышленникам может грозить до двенадцати лет лишения свободы.

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