На Днепропетровщине еще два человека успешно вылечили коронавирус

В Днепропетровской области от коронавируса вылечились еще два человека.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Повторные лабораторные исследования у этих людей показали отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.
В общем уже четверо жителей региона успешно прошли лечение от этой болезни. Всего на коронавирус в области проверили 107 человек. 12 – в процессе проверки.
На Днепропетровщине от коронавируса вылечелись два человека
Delo.ua
По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 10:00 5 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре коронавирус подозревают еще у 12 человек. Три человека в городе уже выздоровело.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!