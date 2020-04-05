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5 апреля • обновлено в 17:39
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине еще два человека успешно вылечили коронавирус

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В Днепропетровской области от коронавируса вылечились еще два человека.

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Повторные лабораторные исследования у этих людей показали отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

В общем уже четверо жителей региона успешно прошли лечение от этой болезни. Всего на коронавирус в области проверили 107 человек. 12 – в процессе проверки.

На Днепропетровщине от коронавируса вылечелись два человека

На Днепропетровщине от коронавируса вылечелись два человека

Delo.ua

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 10:00 5 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре коронавирус подозревают еще у 12 человек. Три человека в городе уже выздоровело.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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