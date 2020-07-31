На Днепропетровщине древнюю достопримечательность превратили в сельхозугодье

Жизнь города 16:45, 31.07.2020

В Никопольском районе Днепропетровской области повредили древний памятник археологии.

На территории Першотравенской территориальной громады курганы засеяли семенами подсолнечника. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

То, что целостность курганных могильников нарушена, правоохранители выявили в июле 2020 года. Они установили, что тракторист при помощи сельскохозяйственной техники обработал поверхность трех курганов и их охранные зоны. После этого 35-летний мужчина засеял эту территорию подсолнечником.

Личность правонарушителя вскоре установили. Ему сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка относительно земельных участков особо ценных земель. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге накрыли подпольный нефтеперерабатывающий завод.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Ученые нашли марихуану, которая убивает клетки рака

В России отказались от переговоров по Донбассу на уровне советников: у Зеленского отреагировали

Журналисты выяснили, как "король дорог" Ермак нарушает правила и избегает штрафов. Видео

За сутки в Украине прибавилось более тысячи больных COVID-19: статистика Минздрава на 31 июля

Не только Курбан-Байрам: Зеленский предложил ввести новые государственные праздники в Украине. Список