На Днепропетровщине древнюю достопримечательность превратили в сельхозугодье

В Никопольском районе Днепропетровской области повредили древний памятник археологии.

На территории Першотравенской территориальной громады курганы засеяли семенами подсолнечника. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

То, что целостность курганных могильников нарушена, правоохранители выявили в июле 2020 года. Они установили, что тракторист при помощи сельскохозяйственной техники обработал поверхность трех курганов и их охранные зоны. После этого 35-летний мужчина засеял эту территорию подсолнечником.

Личность правонарушителя вскоре установили. Ему сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка относительно земельных участков особо ценных земель. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

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