На Днепропетровщине депутата горсовета поймали на взятке

В Днепропетровской области депутат городского совета предстанет перед судом за получение взятки.

В июле текущего года обвиняемый получил от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 44 тысяч гривен. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, за эти деньги депутат, который по совместительству является главой постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и земельного кадастра, планирования территории, строительства, архитектуры, охраны памятников, исторической среды и благоустройства, пообещал решить вопрос о предоставлении ему в аренду земельного участка.

Действия депутата квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды для себя, обещание оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 5500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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